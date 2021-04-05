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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı

Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı

Olay anı

Biber Gazı Polis Hastane Polis Merkezi 

-Olay yerinden detay
-Şahısların polis otosuna bindirilmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da pencereden evin içerisine baktıkları iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 530 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre, Fırat ve Arzu A. çifti evlerinde otururken Emircan Ç. ile soy ismi öğrenilemeyen Mert isimli iki kişinin pencereden içeriye baktığını fark etti. Bunun üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Ardından iki şahıs, arkadaşlarını da çağırıp tekrar geri geldi, taş ve sopalarla karı kocayı darp etti. Kavgada Fırat ve Emircan C. kafasından, Arzu A.'da elinden yaralandı. İhbarın üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya devam eden şahısları biber gazıyla ayırdı. Yaralılar bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (SM-
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