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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga

Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga

cep telefonu kamerası

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu Saldırı 

-Parktaki kalabalık
-Gence çelme takılması
-Yere düşmesi
-Sopayla vurulması
-Sopalı kişi
-Tekme ve yumruk atması
-Gencin kurtulmaya çalışması
-Ayırmaya çalışanlar detay

( ANTALYA )- Çelme takarak düşürüp tekme ve sopalarla darp ettiler ANTALYA

- Antalya’da 3 kişinin bir parkta çelme takarak yere düşürdükleri kişiyi tekme ve sopa ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle aralarında kavga çıkan 3 kişi, bir kişiyi çelme takarak yere düşürüp saldırmaya başladı.
Yere yatırılan kişi 3 kişinin tekme yumruk ve sopalı saldırısına uğradı. Sırtına, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine tekme ve sopa darbesi alan genç, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgayı ayırmak isteyenlere, saldırgan gençlerin yanındakiler müsaade etmedi. 3 kişinin, yere yatırdıkları genci darp ettikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi tepkisini, “Ne yapıyorsunuz hey, Kırbaçla mı dövüyor, vuruyor” diyerek dile getirdi.
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