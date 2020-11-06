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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da otomobil önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarptı: 2 yaralı

Antalya’da otomobil önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarptı: 2 yaralı

Kalabalık detay

Ya Sonra Alabalık Kaldırım Taşı Polis Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan dumanlar çıkması
-Aktüel görüntü
-Araç detay
-Devrilen ağaç detay
-Polisler detay
-Ağlayan gençler
-Kaldırımda korku yaşayanlar
-Yoldan detay

( ANTALYA )- Kaldırımdaki yayaya çarpan otomobil, ağacı da devirerek takla atıp alev aldı- Kazada otomobildeki yolcu ve kaldırımdaki yaya yaralandı ANTALYA

- Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından ağaca çarparak takla attı. Dumanlar çıkan araç söndürülürken kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.40 sırasında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı Aktur Park önünde meydana geldi. Konyaaltı istikametine 42 DD 703 plakalı seyir halinde bulunan Ercan Ç, Antalyaspor alt geçidinden çıktıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracının kontrolünü kaybeden sürücü Ercan Ç, kaldırım taşına ve sonra yürüyen yayaya çarparak kaldırımdaki ağaca vurdu. Çarpmanın etkisiyle araç yıkıldı ve otomobil yeniden yola düştü. Motor bölümü hurdaya dönen otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle kaza yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kaldırımdaki yaya Ferdi Çaylak ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobildeki kadın yolcu S.D’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ercan Ç, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Dumanlar çıkan otomobili itfaiye köpük sıkarak soğuttu. Kaza nedeniyle kaldırımda yürüyen diğer yayalar büyük korku ve panik yaşadı. Kaza yeri güvenliğe alınırken trafik polislerce kontrollü olarak sağlandı. Oluşan kalabalığı bekçi ve polislerce uzaklaştırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yolun tüm şeritleri trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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