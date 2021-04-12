Antalya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı



- Antalya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya Doğan yönetimindeki 07 GN 378 TOFAŞ Doğan Marka otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. idaresindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Kalkay olay yerinde, sürücü Adem Çatak ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Yahya Doğan ile yolcu olarak bulunan Hüseyin Işık'ın hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Boyacı Adem Çatak ile esnaf Mustafa Kalkay’ın cenazelerinin Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (İA-



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