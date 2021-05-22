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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

alevlerden görüntü

( ANTALYA -4) ANTALYA

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter Trol 


- Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara-Kundu karayolu trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

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