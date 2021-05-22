Antalya'da orman yangını

- Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara-Kundu karayolu trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.
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