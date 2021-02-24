Antalya'da müstakil ev alev alev yandı



- Antalya’da tek katlı evde çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile kısa süre içerisinde büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın, evi küle çevirdi. Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tek katlı müstakil evden bir patlama sesi geldi. Patlama sesinden sonra çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile tüm evi sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Söndürülen ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. (EA-



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