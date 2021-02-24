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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da müstakil ev alev alev yandı

Antalya'da müstakil ev alev alev yandı

-Yangının cep telefonu ile çekilen görüntüleri

( ANTALYA ) -- Tek katlı ev küle döndü ANTALYA

Patlama Sesi Cep Telefonu Müstakil Ev 


- Antalya’da tek katlı evde çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile kısa süre içerisinde büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın, evi küle çevirdi. Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tek katlı müstakil evden bir patlama sesi geldi. Patlama sesinden sonra çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile tüm evi sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Söndürülen ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. (EA-
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