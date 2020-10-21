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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza yeri detay

Sağanak Yağış Motosiklet Kazası Kaygan Yol Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cenaze detay
-Motosiklet detay
-Trafik detay
-Yağış detay
-Cenazenin alınması
-Araca konulması

( ANTALYA )- Aniden bastıran yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti- Kaldırıma çarptıktan sonra tahliye kanalına düştü ANTALYA

- Antalya’da meydana yağışlı ve kaygan yolda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 GUU 18 plakalı motosikletiyle kent merkezinde doğru seyir halinde bulunan Ahmet Ovacık, yağışlı ve kaygan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet sürüklenirken, Ovacık kaldırıma çarptıktan sonra kenardaki tahliye kanalına düştü. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ovacık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kaza bölgesini şeritle güvenlik içine aldı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri zor anlar yaşadı. Cenaze aracına alınan Ovacık’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İA-
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