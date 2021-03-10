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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da Miraç Kandili coşkusu

Antalya’da Miraç Kandili coşkusu

-Muratpaşa camii detay

Seccade Cenin Kalaba Alabalık Kandil 

--camiye giren vatandaşlar detay
--dua okuyan hoca detay
--dua eden vatandaşlar detay
--namaz kılmaya gelen çocuklar detay
--namaz kılan vatandaşlar detay
--cami çıkışında hurma dağıtılması detay
--Halil Güngör röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Miraç Kandili, Antalya'da coşkuyla idrak edildi. İl Müftülüğü tarafından çok sayıda camide programların düzenlendiği gecede kentin merkezinde yer alan, 451 yıllık tarihi Kahraman Beyi Muratpaşa Camii'de vatandaşların akınına uğradı. Camideki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını kıldı. Namazın ardından programa katılan vatandaşlara hurma ikram edildi. Çocuğuyla beraber namaz kılmaya gelen Halil Güngör “İnşallah bu gecenin hürmetine dualarımız kabul olur. Bu gecenin feyzinden faydalanmak için çocuğumla camiye geldim Eskiden daha kalabalık oluyordu, o günleri arıyoruz. Eksik ama buna da çok şükür. Namazlarımızı mesafeli de olsa kılıyoruz. İnşallah bu pandemiden kurtuluruz. Çocuklarımızla eskiden olduğu gibi gelip camilerde yer ararız” dedi.
(GT-
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