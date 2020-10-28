Antalya'da meşaleli cumhuriyet yürüyüşü

--Kalabalık detay

--Meşaleler detay

--Polisler detay

--Bayraklar detay

--Grubun meydana gelmesi

--Meydandan içeriye alınışları

--Kalabalıktan deniş detaylar

--İl Başkanı Nusret Bayar açıklama



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 29 Ekim kutlamaları kapsamında meşaleli fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

CHP İl binası önünde başlayan fener alayı yürüyüşüne CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçe başkanları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maskelerini takıp, çalınan marşlara eşlik eden grup, Anafartalar Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş için tek yönü trafiğe kapatılan caddede, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da geniş çaplı önlemler alındı. Maskelerini takan vatandaşlardan bazılarının zaman zaman sosyal mesafe kuralını gözetmedikleri görüldü.





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