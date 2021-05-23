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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da makilik alandaki yangın

Antalya'da makilik alandaki yangın

yangından görüntü

Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale 

-alevler ve dumanların yükselmesi
-yangına müdahale edilmesi
-röportaj
-helikopter görüntüsü
-detaylar

( ANTALYA -2)- Atık ve molozların döküldüğü alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor ANTALYA

- Antalya'da moloz ve atıkların bulunduğu arazide aşlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Geniş bir alanda devam eden yangının bölgedeki lüks villalar ve seralara ulaşamaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.
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