Antalya'da makilik alandaki yangın

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( ANTALYA -1)- Atık ve molozların döküldüğü alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor ANTALYA



- Antalya'da moloz ve atıkların bulunduğu arazide aşlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Geniş bir alanda devam eden yangının bölgedeki lüks villalar ve seralara ulaşamaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.

