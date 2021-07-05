Antalya'da makilik alanda yangın

-açık arazide otların ve bazı yanan araçlardan görüntü -arazözler -detaylar
( ANTALYA ) ANTALYA
- Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Antalya'nın Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde makilik arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
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