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Antalya'da makilik alanda yangın
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya'da makilik alanda yangın

yangının çıktığı bölge

Bild Yangın Altın Makilik Alan Trol 

-açık arazide otların ve bazı yanan araçlardan görüntü
-arazözler
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkar yangın zeytin ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Antalya'nın Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde makilik arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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