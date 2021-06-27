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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da ‘lokum’a kurtarma operasyonu

Antalya’da ‘lokum’a kurtarma operasyonu

su altı kamerası

Kurtarma Operasyonu Profesör Kamera Altın Öğrenciler 

-Lokum balığından detay
-profesörün birinci iğneyi çıkartması
-El işaretleriyle ikinci iğneyi çıkaracağını göstermesi
-İkinci iğnenin çıkartılışı
-Lokum balığının salınması
-Balığın bölgeden ayrılması

( ANTALYA -ÖZEL)- Dalış yapan ünlü profesör, iki kez balıkçıların misinasına takılıp iğnelerini yutan lokum balığını iğnelerden kurtardı ANTALYA

- Antalya’da iki olta iğnesi yutmuş halde denizde dolaşan lokum balığı, bu dertten ünlü profesör sayesinde kurtuldu. Lokum balığını su altında misinasından tutarak yakalayan profesör, iğneleri çıkartıp onu tekrar doğal yaşamına bıraktı.Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki olta iğnesi yutmuş halde dolaşan bir lokum balığını fark etti. Misinayı tutup balığı eliyle yakalayan Gökoğlu, iğneyi çıkartmak için operasyona başladı.
Birinci iğneyi başarıyla çıkartan Gökoğlu, ardından ikinci iğneyi de çıkardı. Başarılı operasyonlar sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılan lokum balığı bölgeden uzaklaştı. O anlar ise su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.
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