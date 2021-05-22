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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da laf atma cinayetinin katıl zanlısı özel ekiple 24 saat içerisinde yakalandı

Antalya’da laf atma cinayetinin katıl zanlısı özel ekiple 24 saat içerisinde yakalandı

Emniyetten zanlının çıkartılışı

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Silahlı Saldırı Özel Güvenlik Görevlisi Cinayet Zanlısı 

-Ekip otosuna bindirilişi
-Ekip otosunun gidişi
-Emniyetten detaylar
-Olayın arşiv görüntüleri

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- Antalya’da ormanlık alanda otomobilinden iner inmez uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden kişinin cinayet zanlısı, polisin kurduğu özel ekiple 24 saat içerisinde akrabasının evinde yakalandı. 1998 senesinde de cinayet işlediğini ve geçen sene şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı belirtilen zanlının, bu cinayeti alkol ve uyuşturucu etkisinde gerçekleştirdiğini ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Olay önceki gün akşam 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi girişinde meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi Hakan Ökten (41) ile H.B. isimli kadın arkadaşı ticari araç içinde ormanlık alanda sohbet etmeye başladı.
Bu sırada Hakan Ökten’in aracının yanına başka bir araç geldi ve Ökten, araçtan inmesiyle saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kendini güçlükle aracına attı. H.B, ise aracı bölgeden uzaklaştırdı. H.B.'nin kullandığı ticari araç 3232 Sokak üzerinde karşısına çıkan bir otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Araçtan inen vatandaşlar Ökten’in yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hakan Ökten, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. H.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Geldi ateş etti" H.B, ilk ifadesinde, Hakan Ökten ile arkadaş olduklarını belirterek, “Bölgeye oturmaya sohbet etmeye gitmiştik. Sonra şahıs geldi, Hakan araçtan indi ve bu kişi ateş etti“ dediği öğrenildi. Özel ekip kuruldu, 24 saatte yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Yapılan takipli çalışmalar neticesinde şüphelinin M. K. (52) olduğunu ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’ndeki bir akrabasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Kıs kıvrak yakalanan M. K. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. “Pişmanım” Gözaltına alınan zanlı M. K. (52), ifadesinde cinayeti işlediğini kabul edip, olay saatlerinde uyuşturucu ve alkol aldığını, Ökten ile aralarında tartışma çıktığını ve silahıyla onu vurarak kaçtığını söyledi.

M. K. yaptığından dolayı pişman olduğunu da ifadesinde belirtti.
1998 yılında da cinayet işlemiş, 22 yıl cezaevinde yatmış Öte yandan zanlının 1998 yılında İstanbul’da bir cinayet daha işlediği ve geçtiğimiz yıl şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M. K., gazetecilerin pişman mısın sorusunu ise cevapsız bıraktı.
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