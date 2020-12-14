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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da kuvvetli yağış sonrası seraları su bastı

Antalya’da kuvvetli yağış sonrası seraları su bastı

-Araziler detay

Sağanak Yağış Tarım Su Baskını Şiddetli Yağış 

--Su birikintileri detay
--sular altında kalan seralar
--Su basan cadde ve sokaklar detay
--Seraların içinden detaylar
--Tarlada traktörün sular altında kalması
--detaylar

( ANTALYA )- Muz ve çiçek seraları su altında kaldı ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde kuvvet yağış sebebiyle bazı tarım alanları ve seralarda su baskını yaşandı. Sabah tarım arazilerine gelen üreticiler, su içindeki muz ve çilek seralarıyla karşılaştı. Su basan bir tarlada ise traktör de sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da, 2 gün önce başlayan sağanak yağış, dün olduğu gibi bugün de etkisini sürdürdü. Kuvvetli yağış sebebiyle tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde de şiddetli yağış sonrası çilek ve muz seralarında, tarlalarda, köprülerde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde tarım arazilerine gelen üreticiler, seralarının su birikintileri içinde kaldığı manzarayla karşılaştı. Su basan bir tarlada ise traktör sular altında kaldı. (HFV-
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