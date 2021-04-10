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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da Korona galası... Sosyal mesafesiz maskesiz eğlence 'pes' dedirtti

Antalya'da Korona galası... Sosyal mesafesiz maskesiz eğlence 'pes' dedirtti

kalabalık görünüsü

Sosyal Medya Sayılar Kalaba Alabalık 

-müzik eşliğinde eğlenenler
-pasta kesilmesi
-yemek yiyenler
-kalabalık

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde 'Gala' adı altında eğlence düzenlendi.
Pandemi döneminin olmazsa olması sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenip yemek yedi ve pasta kesti. Yaşananlar katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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