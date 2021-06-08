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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü

Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü

alevlerden görüntü

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-itfaiye müdahalesi
-yaşanan panik

( ANTALYA ) - Patlamanın duyulduğu ev büyük hasar gördü ANTALYA

- Antalya'da 3 katlı bir evin giriş katında yaşanan ve tüp gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın çıktı. Giriş katının adeta alev topuna döndüğü döndüğü yangında ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre bir kişinin hafif yaralandığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Olay merkez Muratpaşa İlçesi Teomanpaşa mahallesi 2267 sokak üzerinde 3 kalı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre tüpgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama ile birlikte evin içi savaş alanına dönerken ev alev topuna döndü ve bahçe duvarı da patlamanın etkisiyle yıkıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken patlama sebebiyle İlk belirlemelere göre 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda 1 ve 2. kattaki dairelerin de zarar gördüğü bildirildi.
(CE-
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