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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da korkutan müstakil ev yangını

Antalya'da korkutan müstakil ev yangını

Cep telefonu görüntüsü

Ev Yangını Alabalık Cep Telefonu Müstakil Ev Elektrik Kontağı 

-Evden çıkan alevler
-Evi dumanların sarması
-Aktüel kamera
-İtfaiye detay
-İtfaiyenin çatıda çalışması
-Soğutma işlemleri
-Polis detay
-Kabalalık detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da müstakil evde çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6030 Sokak'taki bir müstakil evde çıktı. Veysi Ş.’nin evinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye müstakil evdeki yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Meraklı kalabalık ise yangını endişeli gözlerle izledi. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.
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