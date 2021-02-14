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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya’da komşu iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Komşuların kavgası

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Çevredekilerin ayırmaya çalışması
-Bir kişinin arabaya kafa atması
-Otomobile yönelen kişiyi durdurmaya çalışmaları

( ANTALYA )- Öfkesini alamayan bir kişi park halindeki otomobile defalarca kafa attı ANTALYA

- Antalya’da komşu olan aileler sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan öfkeli bir kişi ise park halindeki otomobile kafa attı. Komşular mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Olay, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailelerden bir kişi komşusunu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gitmesiyle iki aile arasında sözlü tartışma, ardından da kavga başladı.
Aileler sokak ortasında birbirine girerken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Taraflardan öfkeli bir kişi park halindeki otomobilin ön kaputuna kafa attı. Ardından otomobile yönlenip kapıyı açan kişiye çevresindekiler uzun süre engel olmaya çalıştı. Tüm bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, iki aile mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
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