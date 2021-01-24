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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da klimadan çıkan yangın korkuttu

Antalya'da klimadan çıkan yangın korkuttu

çıkan duman detay

Bild Uttu Trol 

-itfaiye ekiplerinin çalışması detay
-itfaiye ekipleri detay
-dairede izleyen vatandaş detay
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir apartmanın 4. katında klimadan kaynaklı çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi, Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın 4. katında çıktı. Sinan Balcı'ya ait dairenin bir odasında klimadan kaynaklı alevler yükselmeye başladı.
Bu sırada evde bulunan Musa isimli genç yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Korku yaşayan bazı bina sakinleri dışarı çıktı.Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.Odada alev alan yorgan ve battaniye ekipler tarafından dışarı atıldı.Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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