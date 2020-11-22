Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk adresi sahil oldu

-Sokak hayvanları detay

-Muaf tutulanlar detay

-Sahilden boşluklar

-Kısıtlamadan muaf turistlerin denize girmesi

-Kısıtlama sonrası vatandaşların sahillere gelmesi

-Yaşlı olan vatandaşların gelmesi



( ANTALYA )- Saatler 10:00'u gösterirken özellikle 65 yaş üzeri sahile akın etti- Kısıtlamanın sabahında sahil, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı ANTALYA



- Antalya’da dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin sahil, meydan, cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, kısıtlamanın sonlanmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Vatandaşların ve saat 10.00-13.00 arası çıkmalarına müsade edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin ilk adresi Konyaaltı Sahili oldu. Turizm başkenti Antalya’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında, kentin insan sirkülasyonun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Güllük Caddesi, Konyaaltı Sahili boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında sadece sokak hayvanları yer aldı. Yine kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin erken saatlerde sahile gelerek denize girdiği gözlendi. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde ise vatandaşla evlerinden dışarıya çıkmaya başladı.

Vatandaşlar, saat 10.00-13.00 arası çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkar çıkmaz gittikleri yer; dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sahili tepeden gören seyir terası oldu. Sahile gelen vatandaşların denize girdikleri, bazılarının da balık avlanmak için yola koyulduğu görüldü.

(SM-



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