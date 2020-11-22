Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk adresi sahil oldu

Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk adresi sahil oldu

Boş cadde ve meydandan görüntüler

Başkent Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanları detay
-Muaf tutulanlar detay
-Sahilden boşluklar
-Kısıtlamadan muaf turistlerin denize girmesi
-Kısıtlama sonrası vatandaşların sahillere gelmesi
-Yaşlı olan vatandaşların gelmesi

( ANTALYA )- Saatler 10:00'u gösterirken özellikle 65 yaş üzeri sahile akın etti- Kısıtlamanın sabahında sahil, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı ANTALYA

- Antalya’da dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin sahil, meydan, cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, kısıtlamanın sonlanmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Vatandaşların ve saat 10.00-13.00 arası çıkmalarına müsade edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin ilk adresi Konyaaltı Sahili oldu. Turizm başkenti Antalya’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında, kentin insan sirkülasyonun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Güllük Caddesi, Konyaaltı Sahili boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında sadece sokak hayvanları yer aldı. Yine kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin erken saatlerde sahile gelerek denize girdiği gözlendi. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde ise vatandaşla evlerinden dışarıya çıkmaya başladı.
Vatandaşlar, saat 10.00-13.00 arası çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkar çıkmaz gittikleri yer; dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sahili tepeden gören seyir terası oldu. Sahile gelen vatandaşların denize girdikleri, bazılarının da balık avlanmak için yola koyulduğu görüldü.
(SM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement