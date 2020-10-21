Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’da kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Otomobilin üzerine yağan yağış

Sağanak Yağış Yağışlı Hava Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Cep Telefonu 

-Ağaçlar ve fırtına detay
-Otomobilin üzerin düşen dolular
-Yola düşen şiddetli yağış
-Oluklardan akan sular
-Vatandaşlar detay
-Dolu birikintisi
-Yerdeki yağış birikintisi

( ANTALYA )- Otomobil üzerine düşen dolu yağışı saniye saniye kaydedildi ANTALYA

- Antalya’da meydana gelen kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Otomobil üzerine düşen dolu yağışı kameralara yansıdı. İki gündür turizm kenti Antalya’da etkisini sürdüren kapalı ve yağışlı hava, bugün öğle saatlerinde ise yerini sağanak yağış ve ardından doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer rüzgarında etkisiyle fırtınayı andıran görüntülerde, vatandaşlar ise bina saçaklarına gizlendi. Otomobil üzerine düşen dolu yağışı saniye saniye kameraya yansıdı. Binaların oluklarından ve giderlerden ise küçük dereyi andıran su aktı. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement