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Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Olay yerinden detay

Hastane İsaf Çam Ağacı Altın Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve yaralılardan detay
-Ağaçtan detay
-davetliler detay

( ANTALYA -TOPLU) ANTALYA

- Antalya’da düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı.Olay, saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturdukları masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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