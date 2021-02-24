Antalya'da kaza sonrası dehşete düşüren görüntüler... Polis ve jandarma ayıramadı, çocuğu kendine kalkan olarak kullandı

-kadının çekim yaplmaması için basın mensuplarına tehditleri

-diğer sürücünün gelip kadınla tartışması ve kocasının da olaya dahil olması

-koşturmaca-kovalamaca

-jandarmalara güçlük

-zor anlar yaşatmaları

-kadının çocuğunu başının üzerine alıp atar öldürürüm tehditleri

-basın mensuplarına su fırlatmaları



( ANTALYA )- Kazada yaralandığını iddia eden kadın, kocasıyla birlikte kendisini görüntüleyen gazeteciler ve güvenlik güçlerini çocuğunu öldürmekle tehdit etti- Polise, jandarma ve gazetecilere tehditler savuran kadın: “Çekmesinler çocuğu öldürürüm” ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, yaralandıklarını iddia edip karşı tarafı suçlayan karı-koca, kendisini görüntüleyen gazetecilere küçük çocuklarını yere atıp öldürmekle tehdit etti. Neler olduğunu anlamayan çocuk ağlarken, diğer sürücü, polis ve jandarma ekiplerine de tehditler savurup saldıran ikili zor sakinleştirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Beşir Alp’in kullandığı 10 BS 403 plakalı otomobil ile Side istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan Hüseyin Baş’ın kullandığı 07 GV 249 plakalı ticari araç çarpıştı. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. "Bak bu çocuğu öldürürüm" Kazanın ardından Mehmet Beşir Alp’in kullandığı 10 BS 403 plakalı otomobilden 2 erkek, 1 kadın ve 3 çocuk inerken diğer aracın sürücüsü Hüseyin Baş’ın üzerine saldırdı. Olay yerine gelen basın mensupları da karı koca olduklarını isimlerinin Ezgin ve Sevilay Demircan olduğunu söyleyen şahıslardan nasibini aldı. Basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen Sevilay Demircan, “Şu kameramana söyle çekmesin. Bak bu çocuğu öldürürüm. Kendimi öldürürüm. “ diyerek tehdit etti. İkili ayrıca ellerine ne geçtiyse üzerlerine fırlattı, hakaretler savurdu. Kucağındaki küçük çocuğu eliyle başının üzerine alan kadın, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını, aracı yaptıracak paralarının olmadığını belirterek, güvenlik güçlerini ve basın mensuplarını çocuğu yere atmakla tehdit etti. Ezgin ve Sevilay Demircan jandarma ve trafik ekipleri tarafından sakinleştirilemeyince olay yerine gelen takviye ekipler şahısları jandarma aracına aldı. Yaralandığını söyledi Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeyleri olmadığını söyleyen Ezgin Demircan, yaşananların ardından kazada yaralandığını belirterek ambulansa bindi. Ezgin Demircan’ın yanı sıra oğlu olduğunu söylediği 10 yaşındaki erkek çocuk ta ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. (SM-



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