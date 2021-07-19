Antalya’da kayıp olarak aranan Ecrin’den üzücü haber

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( ANTALYA )- Düşme ihtimaline karşı aranan derenin köprüsünün altında bulundu ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, 32 saat sonra yine evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz deresiinin köprüsünün atlında bulundu. Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip arama çalışmasına katıldı.

Küçük Ecrin, evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu.

