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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da katliam gibi kaza... Antalya’da akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü

Antalya'da katliam gibi kaza... Antalya’da akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü

Kaza yerinden detay

Trafik Kazası Sulama Kanalı Polis Ekipleri Kimlik Bilgisi Hamile Kadın 

-Çevredekilerin bağrışmaları
-İtfaiye ekiplerininİtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması
-Cenazelerinin çıkartılışı
-Cenaze yakınlarının feryatları
-Kazadaki araçların kaldırılması

( ANTALYA )- Kazada her iki taraftan da ölenlerin akraba olduğu ve bir kadının hamile olduğu öğrenildi ANTALYA

- Antalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında biri hamile kadın olmak üzere 6 kişi öldü. Kazada, her iki tarafın da akraba olduğu ve bir kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kaza, 19.00 sıralarında Serik İlçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Ateş’in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile Mehmet Ali Em’in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş’in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda EM ve kimlik bilgisi tespit edilmeyen bir kişi ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SM-
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