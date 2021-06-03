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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da 'kasırga' operasyonunun şüphelisi 22 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da 'kasırga' operasyonunun şüphelisi 22 kişi adliyeye sevk edildi

jandarmanın eve baskını

Beyzbol Sopası Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Dolandırıcılık 

-güvenlik önlemi
-jandarmanın evde yaptığı arama
-uyuşturucuların bulunması
-şüphelilerin gözaltına alınmaları
-şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri alında adliyeye sevk edilmeleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen ‘kasırga’ operasyonunda gözaltına alınan yağma ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 26 kişiden uyuşturucu ticareti şüphelisi 22 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
28 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde 30 adrese eş zamanlı yapılan ‘Kasırga’ operasyonunda 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İkinci operasyonda 4 gözaltı Finike ve Kumluca ilçelerinde “yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işleyen 5 şüpheliye yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi. Yağma çetesi şüphelilerinin ifadelerinin alınması işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(İA-
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