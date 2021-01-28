Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da karla mücadele mesaisi

Antalya'da karla mücadele mesaisi

Ekiplerin çalışmalarından detay

( ANTALYA ) ANTALYA

Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları temizlemek için çalışma başlattı. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplanan bazı mahalle yollarında temizleme çalışması yaptı. Karla mücadele eden ekiplerin, Sütleğen Mahallesi başta olmak üzere 15 yerleşim yerinin yolunu iş makineleriyle temizlediği, ulaşıma elverişli duruma getirdiği bildirildi.
Arma yaylasındaki yolların yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını söyleyen Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ramazan İrbeç, bölgede ekipleriyle çalışma başlatan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement