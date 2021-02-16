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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da kar yağışı başladı

Antalya'da kar yağışı başladı

-Karayolları ekiplerinin kar kürüme çalışmaları

( ANTALYA )- Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 15 santime ulaştı ANTALYA

İş Makinesi Kar Kalınlığı Bild Kar Yağışı 


- Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi’nde gece saat 21.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.
Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi.
Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.
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