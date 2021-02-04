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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da kar keyfi...Bin 825 rakımlı Alacabel’de yolcular mola verip kartopu oynadılar

Antalya'da kar keyfi...Bin 825 rakımlı Alacabel’de yolcular mola verip kartopu oynadılar

Alacabel'de kar manzaraları

Küçük Kız Kar Topu Kardan Adam Deniz Seviyesi Kar Manzaraları 

-Yoldan geçen vatandaşlarınkar topu oynamaları, kardan adam yapmaları
-Yoldan geçen vatandaşlardan Almanya’dan ailesi ile birlikte Türkiye’ye tatile gelen Berrin Wolff ile röp.
-Hülya Kayabaşı ile röp.

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde mola veren vatandaşlar kar keyfi yapıyor.Akseki-Seydişehir yolundaki Alacabel mevkii, yoldan geçenlerin yanı sıra deniz seviyesinde kar yüzü görmeyen Manavgat, Serik, Alanya gibi çevre ilçelerden kar keyfi yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. Vatandaşlar kar topu oynayıp kardan adam yapıyorlar. "Deniz, kum ve güneş" denilince ilk akla gelen kent olan Antalya'dan Kayseri ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya'ya giden vatandaşlar, 1825 rakımlı Alacabel'de verdikleri molada kardan adam yapıp, kar topu oynayarak kar keyfi yaptılar.Almanya’dan ailesi ile birlikte Türkiye’ye tatile gelen Berrin Wolff, Alacabel’de kar keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Wolff, “Almanya’nın Berlin kentinde yaşıyoruz. Ailemle birlikte Antalya’nın Kumluca Adrasan bölgesinde tatil yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte Kayseri Kayak Merkezi'ne gidiyorduk. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde karı görünce burada mola verdik. Küçük çocuğum Sinan, Berlin’e yıllardan beri kar yağmadığından dolayı hiç kar görmemişti. Kendi çocuğum ve komşumuzun küçük kızı ilk kez kar gördüler. Burada kardan adam yaptık, kar topu oynadık. Kısa zamanda çok keyif aldık. Alacabel muhteşem bir yer. Manzara ve kar harika. Buradan mutlu şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Hülya Yakabaşı ise Milas’tan Akseki’nin Alaçeşme Mahallesi'ne tatile geldiklerini belirterek, "Bu yıl karı görmemiştik. Kar görelim, kar ile oynayalım, kardan adam yapalım diye Alacabel’e geldik. Herkes Uludağ’a giderken biz Alacabel’de kar topu oynadık. Kardan adam yaptık ve iyi bir gün geçirdik. Alacabel’e ilk kez geldim. Burası doğasıyla, manzarasıyla muhteşem bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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