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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti

Cep telefonu görüntüsü

Bild Kamera Avcılık Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Uzaktan olay yerinin görüntüsü
-Aktüel kamera
-Kaza yeri detay
-Polisler detay
-Cenazenin kaldırılması
-Motosikletin çekilmesi
-Kamyonet detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Antalya- Burdur karayolu Çıplaklı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 yaşındaki Ali Kuru idaresindeki 07 ALC 500 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ARD 22 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü refüje düştü. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Kuru'nun cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Öte yandan dün akşam saatlerinde yine aynı ilçenin Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpışmış, kazada motosiklet sürücü hayatını kaybederken yolcusu ağır yaralanmıştı. (İA-
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