Antalya'da kamyon kasasında çok sayıda göçmen yakalandı

-önündeki jandarma araçları

-kamyonlar

-salon önündeki hareketlilik



( ANTALYA ) ANTALYA



- Manisa ve İzmir plakalı kamyonların kasasında Kemer’e getirilen çok sayıda kaçak göçmen jandarma operasyonuyla yakalandı. Çeşitli Ortadoğu ve Asya ülkelerinden gelerek Avrupa’ya ulaşmaya çalıştıkları ileri sürülen şahısların sağlık kontrolleri ve kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, kasası tenteyle kapatılmış kamyonlar, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde giderken Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Kamyonlarda yapılan kontrolde, çok sayıda insanın bulunduğu görülünce araçlar Çamyuva Jandarma Karakolu önüne çekilerek soruşturma başlatıldı. Bu arada ayrı güzergahta seyreden başka kamyonların kasasında da kaçak göçmen bulunması ihtimaline karşı karayolunda trafik ekipleri kontrollere başladı.

İlk tespitlerin ardından kamyon kasasında yakalanan göçmenler Göynük Mahallesi’nde bulunan spor salonuna getirilerek sağlık kontrolleri ve kimlik bilgilerinin tespiti çalışmalarına başlandı.



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