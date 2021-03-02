Antalya'da kafe restoranlar yüzde 50 kapasiteli hizmete başladı

-Müşterilere servis yapılması

-Müşterilerin sohbet etmesi

-Vedat Ayaz röp

-Uğur Çetinkaya röp

-Ayşegül Kocataş röp

-Masalar detay

-Alşveriş yapan müşteriler



( ANTALYA )- Pandemi sürecinde 3.5 aydır kapalı olan, al götür yada paket servis şeklinde hizmet veren işletmeler, yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine başladı ANTALYA



- Kademeli normalleşme süreci kapsamında yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine başladı.

Yaklaşık 3.5 aydır al götür ve paket servis şeklinde hizmet veren kafe restoranlar kademeli normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından bugün yarı kapasiteyle faaliyetlerine başladı.

Sabahın erken saatleri olması nedeniyle vatandaşlar daha çok simit ve börek kafelere ilgi gösterdi. Üzerinde ıslak mendil bulunan masalar belirli aralıklarla yerleştirilirken, müşterilerin çok fazla ilgi göstermediği görüldü.

Bir çoğunun ise serbestlikten haberdar olmaması nedeniyle masalarda oturmayı tercih etmediği öğrenildi. "İlk gün hemen geldik" Arkadaşıyla ilk günden çay simit keyfi yapan Vedat Ayaz, 3 aydır işletmelerde masaların kapalı olduğunu ve kötü durumlar yaşadıklarını belirtti.

Alınan kararı mutlulukla karşılayan Ayaz, “İnşallah çok daha iyi oluruz. İlk günü kaçırmak istemedim. Menümüzde simit poğaça ve çay var. Uzun aran sonra masada bir şeyler yediğimiz için mutluyuz”dedi.

"Kurallara uyacağız" Bir diğer müşteri Uğur Çetinkaya, “Çok sevinçliyim, sabah geldim hijyen kurallarına uyulmuş, tertemiz bir ortam, özledik. Kafeler her daim açık kalsın. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz. Tedbirlere uyalım ve bu işin de devamını sağlayalım. Önemli olan tedbirlere uymak hemen gevşememek gerekiyor. Tedbirlere uyalım ondan sonrası zaten gelecektir. Hep beraber kurallara uyacağız”dedi.

"Beklemiyorduk" İşletme yöneticisi Ayşegül Kocataş ise yarı yarıya kapasiteyle açılma kararını beklemedikleri bir anda karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 4 aydır masaların kapalı olduğunu anlatan Kocataş, “ Sabah şok yaşadık. İyi oldu bu karar.3-4 aydır bu süreç bütün esnafı zorladı. Vatandaşlarımızda biraz bizi zorladı. Şu an iyiyiz, gece 3 de bütün masa sandalyeyi indirdik, sabah 6’dan beridir de buradayız. Dezenfektan, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyuyoruz. 15 personelimiz dönüşümlü olarak çalışıyor. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık”ifadelerine yer verdi. (İA-



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