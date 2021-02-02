Antalya'da kadın tatilcilerin dev dalgalarla tehlikeli pozları

-Koşanlar

-Dalgaların kıyısında yürüyenler

-Dalgalar detay

-İki kadının dalgalarla fotoğraf çektirmesi

-Dalgalardan kaçmaları

-Dalgalarla eğlenmeleri

-Bikinileri ile dalgalar arasına girmeleri



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi. Turizm kenti Antalya’da bulutlu ve rüzgarlı havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyı bandı boyunca beyaz bir örtü gibi yayıldı. Dalgaların gören bir çok Antalyalı soluğu sahilde aldı. Sahile gelen vatandaşların bir çoğu kıyı bandında yürürken bazıları ise kumsala indi. Dalgalar gelip gitmesiyle oluşan manzarayı bir çok kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sabah sporu yapan 2 kadın ise dizlerine kadar dalgaların arasına girip, arkadaşlarının kendilerini görüntülemesini istedi. Uzun süre dev dalgalar önünde pozlar veren iki kadın zaman zaman tehlikeli anlarda yaşadı. İki kadın daha sonra üzerlerindeki kıyafetlerini çıkarıp bikinileri ile dalgaların arasına daldı. Tehlikeye aldırmadan bir süre dalgalarla eğlenen kadınlar daha sonra bölgeden ayrıldı. (İA-



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