Antalya'da kadın şiddeti kamerada

-Kadının erkeği tartaklaması

-Tokat Atması

-Çekiştirmesi

-Erkeğin telefonunu göstermesi

-Kadının arabaya gelmesi

-detay



( ANTALYA )- Dakikalarca vurduğu erkek elini bile kaldırmadı ANTALYA



- Antalya’da bir kadının, gece saatlerinde sokak ortasında tartıştığı adamı tartaklayıp tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesinde dün gece yaşanan kadın ve erkeğin kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolun sağına parkeden beyaz bir araçtan inen kadın ve erkeğin tartıştığı görüldü.

Kaldırımda erkeği tartaklamaya başlayan ve tokat atan kadın, saldırısını yandaki parkta da devam ettirdi. Erkek kollarını yukarı doğru kaldırıp kendini korumaya çalışırken bir yandan da cep telefonunu kadına göstermeye çalıştı. Bir süre daha erkeği tartaklayan kadın daha sonra aracın yolcu koltuğuna gelip oturduğu anlar kameralara yansıdı. Aydığı tüm darbelere rağmen erkeğin ise kadına karşılık vermediği görüldü.

Görüntülü kayda alanlar ise yakınlarına,‘Polisi arayın polisi’ diye seslendi. (İA-



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