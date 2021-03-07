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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Antalya’da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Eğlence mekanlarında eğlenen gençler

Sosyal Medya Hafta Sonu Salar Aritas 

-Masaların doluluğu
-Sosyal mesafenin olmaması

( ANTALYA )- Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi günü dolan eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü ANTALYA

- Korona virüs haritasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da, kademeli normalleşme sonrası eğlence mekanlarındaki görüntüler tedirgin etti. Gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği bir mekanda neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki vaka oranında geçtiğimiz hafta 78,20, bu hafta ise 25 Şubat-5 Mart tarihli verilere göre 82.05 oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte kademeli normalleşme sonrası hafta sonu kısıtlaması kaldırılan cumartesi gününde bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntüler ise korona virüse davetiye çıkardı. Tarihi Kaleiçi’ndeki bazı eğlence mekanlarının etrafı açık terasında çekilen görüntülerde gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği, neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Görüntüler, eğlenen gençler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
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