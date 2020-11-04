Antalya’da jandarmadan helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ uyuşturucu operasyonu

-Jandarmanın eve girişi

-Şüphelilerin yakalanması

-Bazanın altından şüphelinin alınışı



( ANTALYA )- Operasyonda yatak bazasının altında saklanırken yakalandı- 400 jandarmanın katıldığı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ operasyonu düzenlendi.

400 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüpheli yatak bazasının altında saklanırken yakalandı. Manavgat’ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyona dönüştürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğinde eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı 'Çelik Kafes' operasyonu düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idare ettiği operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı. 50 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü. Bazanın içinde saklanırken yakalandı Sabah erken saatlerde barındıkları yerlerde yakalanan şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazası içinde oluşturduğu alana saklanan şüpheli jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı.



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