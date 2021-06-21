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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Adliyeden görüntü

Kaçak Göçmen Jandarma İnsan Tacirleri Sahil Güvenlik Harekete Geç 

-Şüphelilerin sevkinden görüntü
-Kaçak göçmenlerin fotosundan görüntü

( ANTALYA )- 16 düzensiz göçmen göç idaresine teslim edildi ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 1’i kadın 7 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Operasyon kapsamında kaçma hazırlığında bulunan 16 Suriye vatandaşı ise göç idaresine teslim edildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 16 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saatlerinde Alanya’nın Seki Mahallesi’nde 16 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.’yı yakaladı. Yapılan aramalarda 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın diğer şüphelilerinin D.K. isimli kadın ile M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, sahil güvenlik ekiplerinde destek alarak şüphelilerden M.K. ve M.Z.’nin Konya’nın Taşkent ilçesinde diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.’nın Antalya’nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ekipler tarafından göçmen kaçaklığında kullanılan 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu. Alanya İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından deniz yoluyla KKTC’ye gitmeye çalışan Suriyeli 16 kaçak göçmen ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 7 şüpheli adliye sevk edildi.
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