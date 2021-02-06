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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Antalya'da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Polisler detay

Sağlık Ekibi Polis Memuru Memur Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Evden detay
-Evde inceleme yapan polisler
-Polis araçları detay
-Fenalaşan kadının ambulansa alınması
-Olay yeri ekipleri detay

( ANTALYA )- Yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi ANTALYA

- Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti. Şafak E. isimli kadının uzun süredir yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bunalıma girdi. Ev hanımım Şafak E, bugün evdeki tabancayı ateşleyerek intihar etti. Evdekiler silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şafak E'nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E'nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. (İA-
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