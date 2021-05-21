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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti

Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti

Yaralı ambulans içi görüntü

İlk Müdahale Polis Ormana Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-Ambulans gidiş
-Polis ekipleri görüntü
-Hüseyin Altıntaş Röportaj

( ANTALYA )- Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi ANTALYA

- Antalya’ da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olay Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında bulunan balık çiftliğindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre önce konuşmak için buluşan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı.
Alevlenen tartışma sonunda Hasan A (27), Murat K.'nın (27) tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Yürüyerek Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan diğer arkadaşlarının yanına gelen Hasan Y.A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri polis yönlendirildi. Hasan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı söylendi. Hasan A'nın arkadaşı Hüseyin Altıntaş "İkisi arkadaş. Aralarında bir soğukluk olmuş sen niye yan bakıyorsun gel bir gidelim hayırdır demiş ve böylece ormana gitmişler. Aralarındaki tartışma büyümüş arkadaş arkadaşa tüfekle ateş etmiş. Yaklaşık 1 km mesafeden yürüyerek yanımıza geldi. Kafasında ve göğsünde saçmalar vardı" dedi.

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