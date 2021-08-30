Antalya’da 'HES' kodlu Fener Alayı

-Fener alayından drone görüntüleri detay

-bayraklardan detay

-HES Kodu sorgulama detay

-vatnadaşlardan detay

-Varyanttan detay

-Aktüel görüntüler

-Vatandaşların varyanttan bayraklarla çıkmaları

-Bayrak taşıyan vatandaşlar

-Çocuklardan detay

-Alayın konser alanına girmesi



( ANTALYA -DRONE)- Korona virüs ve güvenlik tedbirlerinin yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES kodu sorgulanıp alındı- Varyantlarda başlayan fener alayına 7’den 70’e vatandaşların yanı sıra yerleşik yabancılar da destek verdi ANTALYA



- Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Katılımın yüksek olduğu alaya 7’den 70’e vatandaşların yanı sıra, yerleşik yabancılar da destek verdi. Korona virüs ve güvenlik tedbirlerinin oldukça yüksek olduğu fener alayına, HES koduyla vatandaşlar alındı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde başlayan programlar, akşam saat 19.00’da fener alayıyla devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, saat 19.00'da Konyaaltı Varyartı'ndan başladı.

Pandemi ve güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu fener alayına katılacak vatandaşlar, HES kodu sorgulanarak alındı. Yaklaşık bine yakın 7’den 70’ vatandaş, ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katıldı.

Varyantlar kısmında açılan dev Türk Bayraklarını taşıyan vatandaşların oluşturduğu görüntü, adeta görsel şölen sundu. Yerleşik yabancı turistlerin de destek verdiği alaya, bazı vatandaşlar da balkonlardan destek verdi. Alay, drone ile de havadan görüntülendi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’ndan düzenlenecek olan konser alanında sona erdi. (SM-

