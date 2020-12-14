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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Antalya’da hastanenin acil servisi, heyelan nedeniyle boşaltıldı

- Antalya’da hastanenin acil servisi, heyelan nedeniyle boşaltıldı

-Hastane acil servis detay

Acil Servis Hastane 

--Heyelan olan çukur detay
--Hastaneden detaylar
--AFAD çadırı detay
--detaylar

( ANTALYA )- Kumluca Devlet Hastanesi'ne ek bina için açılan çukurda, yoğun yağış sebebiyle heyelan oldu- Heyelan nedeniyle acil servis önündeki duvarlar çatladı ANTALYA

- Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nin ek bina inşaatı için açılan çukurda, kuvvetli yağış sebebiyle heyelan oldu. Hastanenin acil servis bölümü de heyelan nedeniyle hemen boşaltıldı. Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatı için uzun süre önce çukur açılmıştı. Aşırı yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde ek bina için açılan çukurda heyelan oldu. Heyelan sebebiyle acil servis önündeki duvarlar çatladı. Acil servis bölümü ise hemen boşaltıldı. Bazı beton bloklarında hava da asılı kaldığı görüldü.
Acil servis hizmetleri ana binanın poliklinik girişinden yapılıyor. AFAD tarafından ana binanın poliklinikler bölümüne çadır kuruldu. Bu çadırdan girişler yapılıp, polikliniklere yönlendiriliyor. Heyelan yaşanan yerde inceleme yapan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, en kısa zamanda çözüm bulunup sorunun giderileceğini belirtti.
(HFV-
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