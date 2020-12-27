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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da hareketli dakikalar...Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da hareketli dakikalar...Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

Cep telefonu görüntüleri

Güzergah Polis Merkezi Trafik Polisi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Sokak ortasındaki araç
-Polislerin gelmesi
-Polislerin sürücüyü ikna etme çalışması
-Sürücünün soldan kaçması
-Havaya ateş edilmesi
-Aynı aracın kapama noktasına gelmesi
-Polisin araç durdurmak istemesi
-Polise çarpması
-Silahını düşürmesi
-Hızla uzaklaşması
-Havaya ateş açılması
-detay

( ANTALYA )- Polisin iki kez durdurduğu sürücü, aracını polisin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı- Polisin arkasından uyarı atışı yaptığı sürücü çok geçmeden yakalandı ANTALYA

- Antalya’da alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı. Bir polisin eline çarparak silahını düşüren sürücü, ara sokakta da etrafını saran polislere rağmen gazdan ayağını çekmeden yoluna devam etti. Aracın peşini bırakmayan ekipler sürücüyü kısa süre sonra Demokrasi Bulvarı üzerinde yakalayıp gözaltına aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Antalya’da dün gece Kepez ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracın plakası ve renginin diğer ekiplere bildirilmesi üzerine araç takibe alındı. Polis ekipleri otomobili Muratpaşa Mahallesi ara sokakta yol ortasında çalışır halde buldu. Ekipler dikkatli şekilde yaklaştıkları araçta sürücüden, otomobili stop edip aşağı inmesini istedi. Etrafının polis ekiplerince sarıldığını gören ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, ikazlara aldırmadı ve gaza basarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya ateş etmesine rağmen sürücü durmadı. Ekipler peşine düştükleri aracın Yeşilırmak Caddesi üzerine çıktığını görünce kapama noktası oluşturdu. Noktaya yavaşlayarak gelen sürücü durmasını istediği bir trafik polisinin de eline çarptı ve silahını yere düşmesine sebep oldu. Hızla kaçan sürücü yine uyarı atışlarına rağmen durmadı ve gözlerden kayboldu. Polisin aracın gidiş güzergahı üzerinde tedbir alan ekipler aracı çok geçmeden demokrasi Bulcarı üzerinde yakaladı. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İA-
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