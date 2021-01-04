Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da güpegündüz kablo hırsızlığı pes dedirtti

Antalya'da güpegündüz kablo hırsızlığı pes dedirtti

Polisler detay

Polis Bild Akalan Barla Hırsız 

-Şüpheli detay
-Şüphelinin ekip aracına alınması
-Keser detay
-Kazılan çukur detay
-Kablo detay
-Direkteki kablo parçası detay
-Polislerin incelemesi

( ANTALYA ) -- Cadde kenarında yeraltından kabloları kazarak, çıkarak şüpheli suçüstü yakalandı ANTALYA

- Antalya’da bir halı sahaya yeraltından giden kabloları kazarak çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kullanılmayan bir halı saha yakınında meydana geldi. Elektrik direğinden halı sahaya yeraltından giden kabloları kazan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis elindeki keserle kabloları toprak altından çıkaran Özcan A’yı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, keserde ekip aracına alındı. Şüphelinin ilk olarak direkten yeraltına inen kabloyu kestiği daha sonra halı sahaya giden parçayı keserle kazarak ortaya çıkardığı belirlendi. Yaklaşık 6 metre yeraltından kablo çıkaran Özcan A’nın ise akıma kapılmaması ise büyük şans olarak değerlendirildi. İncelemesini tamamlayan polisler, kablonun yeniden kapatılması için yetkililere bilgi verdi. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı