Antalya'da güncel il FETÖ yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı

-ikametlerde ve hücre evlerinde yapılan aramalar



( ANTALYA )- Antalya merkezli 7 ilde operasyon- Örgüt içerisinde alınan darbeler sonucu çöken moral ve motivasyonu yeniden kazanmak için irtibatlı olunan örgüt mensuplarıyla sürekli toplantı yapmışlar- Aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarladılar- SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi ANTALYA



- FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 17/25 Aralık sürecinden buyana aldığı darbeler akabinde gerek Antalya, gerek tüm Türkiye çapında kesintisiz yapılan operasyonlar neticesi yaşadığı çöküş ve aldığı darbeler akabinde yeniden yapılanma çabası içinde olan örgüt üyesi 23 şüpheli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Örgüt üyelerinye sürekli toplantı Antalya'da yeniden yapılanma çabaları olduğuna yönelik alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Antalya İl yapılanmasına yönelik 06 Ekim 2020 tarihinde Antalya ile birlikte Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur, Ankara olmak üzere toplam 7 İl’de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile aralarında güncel yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilen İl sorumlusu, İl sorumlu yardımcısı , İlçe sorumlusu, İlçe Ablası, İlçe Mesulleri ve İl Eğitim Danışmanının bulunduğu 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki ifade sorgu ve inceleme işlemleri sırasında örgütsel para yatırma işlemleri ile iltisaklı olduğu tespit edilen 1 şüpheli de 09 Ekim 2020 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışma başlangıcından bugüne kadar yapılanma içerisinde yer alan 5 şüpheli de daha önce FETÖ/PDY üyeliği neticesi gördükleri adli işlemler neticesi aldıkları cezanın onanması sonucu yakalanarak cezaevine göndedldi. SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi. Bahse konu çalışma sürecinde yapılan tespitlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eski yapılanmada olduğu şekilde güncel yapılanma içerisinde de İl sorumlusu, İl sorumlusu Yardımcıları, İlçe sorumluları , İlçe Ablası, İlçe Mesulleri ve İl Eğitim Danışmanı olarak hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı, örgüt içerisinde alınan darbeler sonucu bozulan moral ve motivasyonu yeniden kazanmak adına irtibatlı olunan örgüt mensuplarıyla sürekli toplantı tertip ederek birlik mesajı verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrca, aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarlayarak buralarda barınmalarının temin edildiği, örgüt mensubiyeti sebebiyle adli işlem yapılan ve ceza alan şahısların deşifre olmamış ve yasal faaliyette bulunan eğitim, sağlık vb sektörlerdeki işletmelerde SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi. Örgüt Üyelerinin internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilirken, yazışmaların yapılan çözümlenmesinde çok sayıda örgütsel veri ve çalışmanın doğruluğunu ortaya koyan deliller elde edildiği bildirildi.

Maddi sıkıntı sebebiyle örgüte en çok bağlı olana maddi yardım FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin gizliliğe azami dikkat ettikleri toplantılar tertip ettikleri ve kendi kurdukları bir düzen içerisinde sistematik şekilde örgüt mensuplarına düzenli maddi yardımda bulundukları ortaya çıkartıldı. Örgütün ekonomik açıdan zor durumda olduğunun göstergesi olarak örgüt üyeleri arasında yardım yapılacaklarla ilgili kategori oluşturarak daha bağlı olduğunu değerlendirdiklerine yardım yapmaya yöneldikleri ve yardım edilemeyenlerin bu yardımlardan kesinlikle bilgisi olmaması yönünde aksi durumun örgütte çözülmeye neden olabileceğine değinilerek sıkı bir şekilde telkinde bulundukları tespit edildi. Yapılmış olan uzun soluklu takip ve çalışmalar neticesi FETÖ/PDY güncel il yapılanma çalışması tüm açıklığıyla deşifre edilirken, tüm tespitler delillendirilerek yeni hiyerarşik yapı içerisinde yer alan şahıslar tespit edilip gözaltında bulunan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi. sevk edilmiştir.



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