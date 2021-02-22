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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da gökyüzünü dumanla kaplayan katı atık yangını

Antalya’da gökyüzünü dumanla kaplayan katı atık yangını

Yangından detay

Polis İtfaiye Aracı Gökyüzü Barla Polis Ekipleri 

-Alevlerden detay
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi detay
-yanan atıklar detay
-Dumanlardan detay
-Soğutma çalışmarı

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da boş arazideki katı atık maddelerinin yanması sonucu çıkan yangında, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 sokak üzerinde bulunan boş arazide 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki katı atıkların yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri bölgeye geldi. Çoğunluğu plastik ve ahşap atıkların yanması sonucu alevler metrelerce yükseldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında beyaz dumanlar gökyüzünü kapladı. (SM-
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