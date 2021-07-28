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Antalya’da gökyüzü dumana büründü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da gökyüzü dumana büründü

Antalya’da gökyüzü dumana büründü

drone görüntüleri

( ANTALYA -DRONE)-Güneşin rengi kızıl renge döndü ANTALYA

Yangın Gökyüzü Helikopter Orman İşçisi 


- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde öğlen saatlerinde çıkarak 4 mahalleye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünün dumanla kaplandığı, güneşin adeta kızıla büründüğü yangın alanı havadan drone ile görüntülendi. Çalışmalara havadan 19 helikopter destek veriyor. Antalya’nın Manavgat İlçesi Yeniköy Mahallesin’nde saat 12.05 sularında çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüdü. 4 mahallede etkili olan yangını söndürmek için 2 uçak, 19 helikopter, 191 arazöz ve bine yakın orman işçisi mücadele ediyor. Yangının ilk çıkış noktası olarak bilinen Yeniköy Mahallesinde ise söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünün adeta dumanla kaplandığı, güneşin renginin kızıla büründüğü görüldü.
Aynı anda 4 helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.
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