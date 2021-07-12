Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Bir kişinin olay yerinden kaçması

Genç Kız Yabancı Turist Kamera Cep Telefonu Turist 

-Gençlerin birbirleriyle yumruklu tekmeli kavgası
-Yerde bulunan biri kız iki kişinin üstüne kavga edenlerin düşmesi
-Çevrede izleyenler
-Gençlerin kaçması

( ANTALYA )- Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda birbirlerine girdiler, kimse ayıramadı- Dört gencin bir genci darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın tarihi Kaleiçi’ndeki eğlence mekanlarının olduğu sokakta bir gencin 4 kişi tarafından darp edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Öfkeli gençler uzun sür sakinleştirmek mümkün olmadı Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kaleiçi’ndeki bir sokakta meydana geldi. Eğlence mekanlarıyla ünlü Kaleiçi’nde gençlerden bir kişi iddiaya göre silahla havaya ateş etti ve ardından kaçtı. Bu sırada 4 genç, bir genci ortalarına alarak yumruk ve tekmelerle tartaklamaya başladı.
Kavga anıdan o sırada yerde bulunan bir kişiye yardım etmeye çalışan bir genç kız da, kavga edenlerin üstüne gelmesi sonucu altlarında kaldı. Tüm bu olanlar çevredeki yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde yaşanırken, darp edilen gencin kaçmasıyla kavga son buldu. (SM-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı