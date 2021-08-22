Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi

Dumanların çıkması

Polis Gecekondu Bild Yangın Barla 

-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Aktüel;
-İtfaiye ekipleri
-Soğutma çalışması
-Vatanaşlar
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) -Antalya'da gece kondu yangında küle döndü ANTALYA

- Antalya’da itfaiye tarafından söndürülen yangında gecekondu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 644 sokak üzerinde kullanılmayan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (EG-İA-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı